Le gouvernement pour l'ouverture des magasins 12 dimanches par an

Les magasins doivent pouvoir ouvrir douze dimanches par année, contre quatre actuellement. ...
Le gouvernement pour l'ouverture des magasins 12 dimanches par an

Le gouvernement pour l'ouverture des magasins 12 dimanches par an

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les magasins doivent pouvoir ouvrir douze dimanches par année, contre quatre actuellement. Le Conseil fédéral s'est dit mercredi favorable à une telle extension, décriée par les syndicats.

Le Conseil fédéral salue la proposition de la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats, écrit-il dans un communiqué. Il respecte l'autonomie des cantons, qui pourront décider librement s'ils veulent et comment appliquer cette mesure.

La proposition de la commission concrétise une initiative parlementaire du canton de Zurich déposée en 2023. Les syndicats avaient dénoncé une attaque directe contre la protection de la santé des travailleurs.

/ATS
 

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