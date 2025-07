Le groupe CMA CGM en passe de racheter la plateforme de vidéos Brut

Le groupe CMA CGM de l'homme d'affaires Rodolphe Saadé est entré en 'négociation exclusive' en vue de l'acquisition du média vidéo en ligne Brut. L'armateur français, déjà actionnaire de Brut, poursuit ainsi sa diversfication dans les médias.

CMA Media, filiale de CMA CGM, 'renforcerait sa présence dans le digital avec l'arrivée de Brut', qui 's'est imposé comme une référence en France et à l'international', déclare vendredi Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué.

Présent dans plus de 100 pays, Brut 'touche chaque mois plus de 500 millions de spectateurs' via YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat, souligne CMA Media.

Le 'pure player' a levé près de 140 millions d'euros depuis son lancement en 2016 et compte parmi ses actionnaires le fondateur de Free, Xavier Niel, le milliardaire François-Henri Pinault, via la holding Artemis, ou encore Orange, rejoints en 2023 par le groupe maritime français CMA CGM.

Brut, qui emploie quelque 250 salariés et s'est réorganisé ces dernières années pour faire des économies, est rentable depuis le dernier trimestre 2023.

'Cela fait deux ans que l'on travaille avec CMA CGM, un groupe familial dont nous partageons beaucoup de valeurs', a relevé auprès de l'AFP Guillaume Lacroix, cofondateur et président de Brut.

'Nous intègrerions CMA Media tout en restant indépendants', a-t-il ajouté, se félicitant de pouvoir avec CMA CGM projeter des investissements, notamment dans l'innovation.

Brut recourt déjà largement à l'intelligence artificielle pour analyser par exemple les commentaires générés par ses contenus. Auprès des annonceurs, il met en avant la masse de données (temps passé devant une vidéo, nombre de vues, interactions...) en sa possession, en particulier sur les jeunes audiences.

'Les fondateurs et l'équipe dirigeante de Brut resteraient pleinement impliqués dans cette nouvelle phase', précise CMA Media, qui veut 'préserver l'ADN' de Brut: 'un journalisme exigeant, des formats natifs et une voix engagée sur les grands enjeux sociaux, environnementaux et culturels'.

Le milliardaire Rodolphe Saadé bouscule depuis près de trois ans le paysage médiatique français. CMA CGM est devenu propriétaire du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin) en octobre 2022.

Il s'est ensuite invité au capital du groupe audiovisuel M6 fin 2022, puis à celui de Brut, avant de prendre le contrôle du journal économique La Tribune et d'en lancer une édition dominicale en 2023.

A l'été 2024, CMA Media a racheté la chaîne info BFMTV, la radio RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice.

En mai, le groupe a annoncé en outre avoir signé une promesse d'achat de la chaîne télé Chérie 25, actuellement dans le giron de NRJ Group.

L'acquisition de Brut 'serait une nouvelle étape dans la construction d'un groupe média solide, moderne et tourné vers l'avenir', selon Rodolphe Saadé.

/ATS