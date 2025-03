Le groupe de médias Sky envisage 2000 suppressions de postes

Le groupe de médias britannique Sky a annoncé jeudi qu'il envisageait de supprimer environ 2000 postes et de fermer trois centres de service client au Royaume-Uni sur dix, dans le cadre d'un plan de transformation.

'Nous transformons notre entreprise pour offrir un service client plus rapide, plus simple et plus numérique', a indiqué un porte-parole de l'entreprise dans une déclaration transmise à l'AFP.

Ces quelque 2000 suppressions d'emplois représentent 7% des salariés du groupe spécialisé dans la production et la diffusion télévisée, propriété de l'américain Comcast, qui dispose de 24 millions de clients dans six pays européens, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie.

L'entreprise reçoit actuellement 25 millions d'appels de ses clients européens chaque année, un chiffre qui devrait diminuer au cours des prochaines années, selon Sky News, qui fait partie du groupe.

Sky estime que si ses clients souhaitent toujours parler à un conseiller par téléphone en cas de problème technique, la majorité préfère effectuer ses tâches quotidiennes, comme payer une facture ou gérer leurs contrats, par le biais d'interactions numériques, via une application ou un service de messagerie.

Le groupe compte aussi investir plusieurs millions de livres dans un nouveau campus dédié au service client à Livingston, en Ecosse.

Sky avait déjà annoncé l'an dernier la suppression de 1000 postes au Royaume-Uni, alors que le basculement des services par satellite vers le numérique signifie qu'il a besoin de moins de techniciens spécialisés.

/ATS