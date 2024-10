Le groupe de rock Grateful Dead ont perdu leur bassiste

Le bassiste Phil Lesh, un des fondateurs du groupe de rock psychédélique américain Grateful Dead, est mort vendredi à l'âge de 84 ans, lit-on son compte Instagram. Les Grateful Dead étaient l'un des groupes phares de la contre-culture née dans les années 1960.

Le musicien 's'est éteint paisiblement', 'entouré de sa famille et d'amour', relève le communiqué.

Né à San Francisco, le groupe formé par Jerry Garcia, Bob Weir, Bill Kreutzmann, Ron McKernan et Phil Lesh propose alors une subtile combinaison de rock, bluegrass et musique folk. Plus que ses tubes, ce sont surtout ses concerts, toujours originaux, qui vont asseoir sa réputation.

Au pied des pyramides d'Egypte

Aux quatre coins des Etats-Unis, les tournées du groupe sont suivies par une véritable caravane d'admirateurs, plus connus sous le nom de 'Deadheads', qui n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour ne rater aucune de leurs prestations.

Grateful Dead devient la première formation de rock occidental à se produire au pied des pyramides d'Egypte.

A la fin des années 1970, à l'inverse de nombreux groupes californiens précipités dans l'oubli par la mort du mouvement hippie, Grateful Dead poursuit sa route. En 1987, le groupe fait un retour très remarqué aux premières places des hit-parades avec 'Touch of Grey'. Un succès comme la formation n'en avait jusque-là jamais connu.

Phil Lesh, né en 1940 en Californie, s'était illustré au sein du groupe avec ses solos de basse, portant sur le devant de la scène l'instrument souvent relégué à un rôle d'accompagnement.

Il était soigné pour des tumeurs cancéreuses en 2015, après leur dernière tournée d'adieu. Jerry Garcia, autre cofondateur du groupe, était mort 1995.

/ATS