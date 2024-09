Le maire démocrate de New York, Eric Adams, inculpé

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été inculpé dans une enquête du parquet fédéral de Manhattan sur le financement de sa campagne victorieuse en 2021, a révélé mercredi soir le New York Times.

Le journal n'a pas précisé les motifs de l'inculpation, mais le maire de 64 ans est visé depuis plusieurs mois par une enquête sur des accusations de dons illégaux de sociétés du BTP liées à la Turquie. L'annonce de l'inculpation intervient après la démission de plusieurs proches du maire ces derniers jours.

Mercredi, avant même cette annonce, l'élue de New York à la Chambre des représentants et figure de la gauche Alexandria Ocasio-Cortez a appelé l'édile de 64 ans à démissionner, 'pour le bien de la ville'.

Eric Adams s'est dit 'innocent' mercredi soir. 'J'ai toujours su que si je défendais les intérêts des New-Yorkais, je serais une cible - et je le suis devenu', a-t-il dit dans une déclaration. 'Si je suis inculpé, je suis innocent et je me battrai avec toute ma force et mon esprit', a-t-il ajouté.

La mairie de New York a vu les affaires se multiplier ces derniers mois. Au moins quatre enquêtes fédérales sont en cours, dont trois menées par le parquet de Manhattan, visant le maire et ses proches.

Cette semaine, l'équipe d'Eric Adams a été secouée par les annonces de démission du commissaire à la santé de la ville, Ashwin Vasan, et du chancelier à l'éducation, David C. Banks, un proche d'Eric Adams qui gère tout le système éducatif public de la ville, soit un million d'élèves.

Le chef de la police, Edward Caban, avait déjà démissionné plus tôt en septembre, un an seulement après son arrivée à la tête du New York Police Department (NYPD) et de ses 36'000 agents.

Eric Adams avait gagné la primaire démocrate de 2021 sur la promesse de faire baisser la criminalité, qui avait grimpé en flèche à New York pendant la pandémie de Covid. Il a pu mettre à son crédit une diminution des crimes violents, mais les New-yorkais doivent aussi faire face à la hausse du coût de la vie et à une crise du logement qui a fait grimper ses loyers à des niveaux sans précédent.

Fin 2023, son taux de popularité était tombé au plus bas, à 28% dans un sondage. Dans ce contexte, plusieurs rivaux se sont déclarés candidats pour une primaire du parti en 2025.

