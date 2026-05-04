Le marché automobile toujours en roue libre en avril

Auto-suisse déplore une morosité persistante en avril sur le marché automobile helvétique.

L'érosion de 0,2% sur un an du nombre de nouvelles immatriculations, à 18'618 mises en circulation, vient encore amoindrir le modeste rebond observé depuis janvier, à 0,3%, sur une base de comparaison considérée déjà faible par la faîtière des importateurs en Suisse et au Liechtenstein.

L'essor des motorisations toute électrique ou hybride rechargeable s'est poursuivi le mois dernier, au détriment des propulsions thermiques traditionnelles. La part du tout électrique est ainsi passée en un an de moins de 19% à plus de 25% et celle des hybrides avec prise de 10,6% à 12,3%.

La proportion de véhicules thermiques à assistance électrique non rechargeables a par contre plafonné à 35,5%, contre 36,7%.

La part de nouvelles voitures à essence s'est amenuisée à 21,7% contre 26,9% et celle des véhicules carburant au diesel à 5,3% contre 7,2%.

/ATS