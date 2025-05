Le marché bio est resté stable l'année dernière en Suisse

Le marché bio suisse est resté stable l'année dernière. Il a représenté 12,3% du marché dans le commerce de détail et généré 4,1 milliards de francs, indique Bio Suisse mardi.

Coop reste le principal canal de distribution de ces produits, avec 42,5% de part de marché. Viennent ensuite Migros (32,5%) et les magasins discount, écrit l'organisation dans un communiqué.

La part de bio dans l'agriculture reste également inchangée. Elle s'élève à 18,2% de surface agricole. Malgré la stagnation des chiffres, Bio Suisse se montre optimiste pour l'avenir.

La faîtière table sur une exploitation de 25% de surface agricole d'ici 2040. Et elle souhaite faire passer la part d'aliments bio dans les supermarchés à 15% d'ici 2030. L'organisation dit vouloir garantir des prix raisonnables pour ne pas dissuader les Suisses, dont le pouvoir d'achat est de plus en plus limité, de se tourner vers le bio.

