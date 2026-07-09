Le marché du travail à la peine au 2e trimestre

Le marché de l'emploi a été en difficulté en Suisse au deuxième trimestre, notamment en raison des incertitudes économiques et de la hausse des prix de l'énergie. Alors que les métiers de la santé s'en sortent bien, ceux dans le commerce sont plus à la peine.

Le nombre de postes vacants a reculé de 2,4% au second trimestre comparé au partiel précédent et a quasiment stagné (-0,2%) sur un an, a indiqué le géant du placement de personnel Adecco dans son étude Swiss Job Market Index publiée jeudi.

'Les perspectives conjoncturelles de l'économie suisse restent assombries au deuxième trimestre. La hausse des prix de l'énergie, la faiblesse de la demande étrangère ainsi que l'incertitude économique accrue pèsent sur l'activité', a détaillé le géant de l'intérim dans un communiqué.

Dans le détail, le domaine de la santé a affiché une vive croissance des postes vacants (+17% sur un an), ainsi que celui de l'artisanat et de l'industrie (+12%). Les métiers de bureau (+9%) semblent quant à eux résister, pour l'heure, aux progrès de l'intelligence artificielle.

A l'inverse, les secteurs des sciences naturelles (-18%), du commerce (-13%) et de l'économie (-10%) ont enregistré une nette baisse des postes disponibles.

'Les entreprises recrutent de manière plus sélective et réagissent de façon perceptible à la conjoncture modérée ainsi qu'à l'incertitude mondiale', a estimé Marcel Keller, président d'Adecco Group Switzerland.

Mais 'l'analyse sur les groupes professionnels montre que le besoin de personnel qualifié reste élevé dans des domaines clés tels que la santé, l'artisanat et l'industrie. Une reprise générale sensible du marché de l'emploi se fait toutefois toujours attendre', a-t-il ajouté.

Le taux de chômage en Suisse est néanmoins passé en juin sous la barre des 3% pour la première fois de l'année, diminuant légèrement de 0,1 point de pourcentage par rapport à mai pour s'établir à 2,9%.

/ATS