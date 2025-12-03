Le médecin de Matthew Perry condamné à 30 mois de prison

Le médecin qui a nourri l'addiction à la kétamine de Matthew Perry a été condamné mercredi ...
Le médecin de Matthew Perry condamné à 30 mois de prison

Le médecin de Matthew Perry condamné à 30 mois de prison

Photo: KEYSTONE/EPA/TED SOQUI

Le médecin qui a nourri l'addiction à la kétamine de Matthew Perry a été condamné mercredi à 30 mois de prison. L'acteur phare de la série 'Friends' était décédé d'une overdose en octobre 2023.

Le docteur Salvador Plasencia est l'un des principaux responsables de ce drame pour lequel cinq personnes sont poursuivies. Il n'a pas fourni la kétamine qui a tué l'acteur, mais a reconnu lui avoir vendu une vingtaine de flacons de cet anesthésiant hautement réglementé dans les semaines précédant sa mort.

/ATS
 

Actualités suivantes

Washington veut envoyer des Américains sur la Lune avant la Chine

Washington veut envoyer des Américains sur la Lune avant la Chine

Monde    Actualisé le 03.12.2025 - 21:21

Des images de l'île d'Epstein publiées par des élus démocrates

Des images de l'île d'Epstein publiées par des élus démocrates

Monde    Actualisé le 03.12.2025 - 20:23

Pas de concert du Nouvel An cette année sur les Champs-Elysées

Pas de concert du Nouvel An cette année sur les Champs-Elysées

Monde    Actualisé le 03.12.2025 - 18:03

Un raton laveur cambrioleur retrouvé saoul dans un magasin d'alcool

Un raton laveur cambrioleur retrouvé saoul dans un magasin d'alcool

Monde    Actualisé le 03.12.2025 - 17:25

Articles les plus lus