Le meurtrier présumé d'Engwang (TG) avait été arrêté en Espagne

Le Suisse de 50 ans, soupçonné du meurtre d'une femme dont les restes ont été trouvés mardi ...
Le meurtrier présumé d'Engwang (TG) avait été arrêté en Espagne

Le meurtrier présumé d'Engwang (TG) avait été arrêté en Espagne

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

Le Suisse de 50 ans, soupçonné du meurtre d'une femme dont les restes ont été trouvés mardi à Engwang (TG), a été arrêté en Espagne et non pas sur place, comme l'ont relayé plusieurs médias. Il avait déménagé après avoir vécu en Thurgovie avec la présumée victime.

Avant de déménager en Espagne, le suspect avait vécu avec sa compagne de 51 ans, portée disparue depuis janvier dernier, dans une maison située dans le hameau d'Engwang, sur le territoire de la commune de Wigoltingen (TG). Mardi, une importante opération de police y a abouti à la découverte, dans le jardin de cette propriété, de restes humains encore non identifiés.

Avant cette découverte, le quinquagénaire a été arrêté en Espagne, indique mercredi à Keystone-ATS un porte-parole du Ministère public thurgovien. Une procédure pénale le concernant est en cours pour le meurtre présumé de sa compagne.

L'opération des enquêteurs s'est poursuivie mercredi à Engwang. Elle pourrait se prolonger encore durant plusieurs jours ou semaines.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crans-Montana: l'Italie a déposé sa requête pour être partie civile

Crans-Montana: l'Italie a déposé sa requête pour être partie civile

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 17:30

Arrivé en octobre, le mâle des girafes du zoo de Zurich euthanasié

Arrivé en octobre, le mâle des girafes du zoo de Zurich euthanasié

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 16:58

L'opération du dos d'Albert Rösti s'est bien passée

L'opération du dos d'Albert Rösti s'est bien passée

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 16:26

Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 14:48

Articles les plus lus

Les cantons romands s'unissent pour mettre en place le 142

Les cantons romands s'unissent pour mettre en place le 142

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 14:28

Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 14:48

L'opération du dos d'Albert Rösti s'est bien passée

L'opération du dos d'Albert Rösti s'est bien passée

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 16:26

Arrivé en octobre, le mâle des girafes du zoo de Zurich euthanasié

Arrivé en octobre, le mâle des girafes du zoo de Zurich euthanasié

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 16:58

Agressions sexuelles: une étude souligne leur impact à long terme

Agressions sexuelles: une étude souligne leur impact à long terme

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 13:24

Les cantons romands s'unissent pour mettre en place le 142

Les cantons romands s'unissent pour mettre en place le 142

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 14:28

Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 14:48

L'opération du dos d'Albert Rösti s'est bien passée

L'opération du dos d'Albert Rösti s'est bien passée

Suisse    Actualisé le 29.04.2026 - 16:26