Le meurtrier présumé d'Engwang (TG) avait été arrêté en Espagne

Le Suisse de 50 ans, soupçonné du meurtre d'une femme dont les restes ont été trouvés mardi à Engwang (TG), a été arrêté en Espagne et non pas sur place, comme l'ont relayé plusieurs médias. Il avait déménagé après avoir vécu en Thurgovie avec la présumée victime.

Avant de déménager en Espagne, le suspect avait vécu avec sa compagne de 51 ans, portée disparue depuis janvier dernier, dans une maison située dans le hameau d'Engwang, sur le territoire de la commune de Wigoltingen (TG). Mardi, une importante opération de police y a abouti à la découverte, dans le jardin de cette propriété, de restes humains encore non identifiés.

Avant cette découverte, le quinquagénaire a été arrêté en Espagne, indique mercredi à Keystone-ATS un porte-parole du Ministère public thurgovien. Une procédure pénale le concernant est en cours pour le meurtre présumé de sa compagne.

L'opération des enquêteurs s'est poursuivie mercredi à Engwang. Elle pourrait se prolonger encore durant plusieurs jours ou semaines.

/ATS