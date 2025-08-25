Le ministre Martial Courtet candidat aux élections

Le ministre jurassien Martial Courtet a annoncé lundi qu'il se présentait comme candidat indépendant ...
Photo: KEYSTONE/Manuel Lopez

Le ministre jurassien Martial Courtet a annoncé lundi qu'il se présentait comme candidat indépendant aux élections au Gouvernement. Sous la pression du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit accablant.

/ATS
 

