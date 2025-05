Le ministre de la défense Martin Pfister à nouveau à Blatten (VS)

Le ministre de la défense Martin Pfister s'est à nouveau rendu sur les lieux de la catastrophe à Blatten (VS). Le conseiller fédéral a atterri samedi en fin de journée à Wiler pour participer à une réunion avec la population sinistrée.

L'hélicoptère Swiss Air Force a atterri dans le village situé en contrebas de Blatten vers 17h40. Pas de déclaration aux quelques journalistes présents. 'La priorité et le plus important, ce sont les gens touchés', a simplement glissé le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à sa descente de l'appareil.

Il a participé dans la foulée à une rencontre avec les habitants de Blatten dans la salle communale de Wiler. Celle-ci a duré une bonne demi-heure. Les médias n'y étaient pas autorisés. Plus de 300 chaises y étaient installées, a toutefois constaté Keystone-ATS, soit autant pour accueillir les quelque 300 personnes qui avaient été évacuées il y a plus de dix jours de Blatten et qui ont tout perdu dans l'éboulement.

Emotions intenses

L'émotion était intense devant le bâtiment communal peu avant 18h00. Toutes générations confondues, les habitants se sont salués, certains les larmes aux yeux, d'autres se prenant chaleureusement dans les bras. De nombreuses familles étaient là avec leurs enfants. 'On se sent très mal', a confié un habitant.

Par cette visite, le Conseil fédéral voulait montrer à quel point toute la Suisse était solidaire avec la région, avait indiqué plus tôt Lorenz Frischknecht, porte-parole du DDPS.

Selon ce dernier, Martin Pfister devait encore rendre visite en début de soirée aux troupes militaires prêtes à entrer en action dans la vallée.

Le ministre s'était déjà rendu à Ferden mercredi - quelques heures après l'effondrement du glacier - en compagnie du ministre de l'environnement Albert Rösti. Samedi, il a tenu à assurer de nouveau aux personnes concernées que l'armée leur apporterait toute l'aide nécessaire, selon le DDPS.

Jusqu'à présent, la situation ne permet toutefois pas l'engagement des troupes en toute sécurité. Celles-ci se tiennent prêtes depuis mercredi, notamment à Tourtemagne et ailleurs en Valais, avec des pompes à eau, des pelleteuses et d'autres moyens de déblaiement lourds ainsi que du matériel d'éclairage.

