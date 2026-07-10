Le moral des consommateurs s'assombrit en juin

La confiance des consommateurs suisses s'est quelque peu érodée en juin, comparé à l'an dernier. L'ensemble des indicateurs pointent vers le bas, en particulier ceux portant sur la situation financière passée et à venir.

L'indice du climat de consommation s'inscrit à -35,8 points en juin, contre -32,2 points en juin 2025, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) vendredi dans son pointage mensuel. En mai, l'indice s'inscrivait à -38,1 points.

Les perspectives quant à la situation économique générale se sont détériorées à -39,6 points, contre -38,0 points un an plus tôt.

Le sentiment quant à la situation financière passée s'est sensiblement dégradé, passant de -36,4 à -43,4 points. Le sous-indice évaluant la situation financière à venir a aussi reculé de -27,4 à -31,8 points.

La propension à réaliser de grandes acquisitions s'est, elle aussi, étiolée à -28,4 points, après -27,0 points.

/ATS