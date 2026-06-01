Le moral des industriels suisses s'améliore encore en mai

Le moral des industriels suisses s'est encore amélioré en mai. Comme le mois précédent, ils ont fait abstraction de la situation toujours tendue au Moyen-Orient et sur le marché pétrolier.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) établi par le cabinet procure.ch et publié lundi par UBS a poursuivi sa progression en mai, gagnant 2,8 points pour atteindre 57,3 points. Il s'agit de son niveau le plus élevé depuis plus de trois ans, qui dépasse les prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP. Ces derniers prévoyaient un PMI, corrigé des variations saisonnières, entre 51,0 et 55,5 points.

Les composantes production et carnet de commandes ont continué d'augmenter en mai, pour s'établir respectivement à 57,3 et 59,4 points. Pour la composante production, il s'agit du niveau le plus élevé depuis juillet 2022 et pour le carnet de commandes, depuis avril 2022.

La composante emploi s'est également améliorée en mai, indiquant, avec 49,9 points, une situation de l'emploi stable dans l'industrie. Les prix d'achat ainsi que les délais de livraison devraient avoir encore augmenter en mai. Les composantes correspondantes se sont maintenues autour de 83 et 65 points respectivement.

Les entreprises industrielles interrogées ont notamment signalé une hausse des prix pour les produits à base de pétrole comme les plastiques, conséquence de la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient. Mais selon l'enquête, les composants électroniques et les métaux industriels sont également plus chers à l'achat et parfois disponibles uniquement avec retard.

Emploi négatif dans les services

Le PMI du secteur des services a pour sa part rebondi en mai, après un léger recul en avril, progressant de 1,2 point pour atteindre 56,0 points. Cette hausse a été portée par l'amélioration de l'activité commerciale. La composante correspondante s'établit désormais à 63,5 points, soit son plus haut niveau depuis 52 mois.

Les composantes nouvelles commandes et carnet de commandes se sont également améliorées en mai, progressant légèrement à 55,4 et 55,6 points respectivement.

Les prix d'achat et de vente devraient avoir nettement augmenté en mai. La composante des prix d'achat s'est établie à près de 75 points, tandis que celle des prix de vente a atteint environ 66 points. Seule la composante emploi a subi un revers, reculant de 1,4 point à 48,2 points, mais restant toutefois juste en dessous du seuil de croissance de 50 points.

/ATS