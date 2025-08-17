Le musée Tinguely prolonge son train fantôme jusqu'au 21 septembre

Le musée Tinguely à Bâle prolonge jusqu'au 21 septembre son train fantôme artistique au vu ...
Le musée Tinguely prolonge son train fantôme jusqu'au 21 septembre

Le musée Tinguely prolonge son train fantôme jusqu'au 21 septembre

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le musée Tinguely à Bâle prolonge jusqu'au 21 septembre son train fantôme artistique au vu du succès de l'installation auprès du public. Le parcours 'Scream Machines' réalisé en hommage à Jean Tinguely a déjà accueilli plus de 30'000 visiteurs.

La grande installation devait initialement rester jusqu'au 30 août dans le parc du musée. Conçue par la Britannique Rebecca Moss et le Suisse Augustin Rebetez, l'attraction célèbre le centenaire de la naissance de l'artiste suisse Jean Tinguely (1925-1991), rappelle lundi le Musée dans un communiqué.

Les artistes se sont inspirés du motif de la Danse macabre et de l'installation de Tinguely qui porte ce nom. Le parcours humoristique dure une minute et vingt secondes. Il comprend des sculptures animées et des installations vidéos.

L'installation ainsi réaménagée est le train fantôme du parc d'attractions du Prater, à Vienne, daté de 1935, que le Musée a loué. Après son retrait du parc, il sera une fois de plus visible à la foire d'automne de Bâle, habité de ses anciens fantômes et monstres.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'acteur britannique Terence Stamp décédé à 87 ans

L'acteur britannique Terence Stamp décédé à 87 ans

Culture    Actualisé le 17.08.2025 - 18:29

Berne: une exposition réunit deux tableaux de Kirchner 92 ans après

Berne: une exposition réunit deux tableaux de Kirchner 92 ans après

Culture    Actualisé le 17.08.2025 - 17:33

L'open air de Gampel (VS) s'est achevé presque à guichets fermés

L'open air de Gampel (VS) s'est achevé presque à guichets fermés

Culture    Actualisé le 17.08.2025 - 16:17

« Rosemead » reçoit le prix du public à Locarno

« Rosemead » reçoit le prix du public à Locarno

Culture    Actualisé le 17.08.2025 - 12:23

Articles les plus lus