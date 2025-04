Le niveau des prix augmente en mars

L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a augmenté de 0,1% en mars par rapport au mois précédent, atteignant 106,8 points. Les prix des denrées alimentaires ont particulièrement grimpé. En revanche, les produits pétroliers ont baissé.

Sur un an, le niveau des prix de l'offre totale des produits suisses et importés a baissé de 0,1%, selon les chiffres publiés lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui constituent un indicateur avancé de l'inflation.

La hausse de l'indice des prix à la production par rapport à février dernier est principalement due à l'augmentation des prix des produits à base de cacao et de chocolat ainsi que du café et du thé transformés. Les denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac ont dans leur ensemble connu une hausse de 1,4%.

L'indice des prix à l'importation a enregistré un recul par rapport au mois précédent, notamment en ce qui concerne les produits pétroliers (-2,9%). Les prix des automobiles et de leurs pièces, des spécialités pharmaceutiques ainsi que de l'aluminium et de ses produits dérivés ont également baissé.

Par contre, le pétrole brut et le gaz naturel, les autres véhicules et les fleurs coupées sont devenus plus chers, précise l'OFS dans un communiqué.

/ATS