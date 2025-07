Le nombre de cas de « maladie du renard » augmente, selon une étude

Le nombre de cas de 'maladie du renard', ou échinococcose alvéolaire, est en augmentation en Europe. Selon une étude, cette zoonose provoquée par un ver parasite est certes rare mais en progression, et la Suisse fait partie des pays les plus touchés.

Pour cette étude de synthèse publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases, une équipe de recherche internationale a déterminé pour la première fois le nombre de cas de cette maladie à l'échelle européenne, a indiqué l'Université de médecine de Vienne, qui a participé à l'étude.

Pour ce faire, les auteurs ont analysé les publications scientifiques, les registres locaux des maladies, le nombre de cas officiellement déclarés et les rapports non publiés de 40 pays pour la période allant de 1997 à 2023.

Selon l'étude, le nombre de cas a clairement augmenté ces dernières années. En Suisse, il est passé d'une poignée de diagnostics annuels dans les années 1990 à 70 en moyenne aujourd'hui. Il n'existe pas d'obligation de déclaration de cette pathologie en Suisse.

La Suisse deuxième

C'est la Lituanie qui a enregistré le plus grand nombre de cas par habitant, suivie par la Suisse. Une population élevée de renards ou un contact croissant entre les animaux sauvages, les animaux domestiques et les humains sont cités comme causes possibles du risque d'infection.

Toutefois, une prise de conscience croissante parmi les médecins pourrait également être à l'origine de cette augmentation. 'Malgré l'incidence relativement faible de l'échinococcose alvéolaire, cette maladie représente un problème croissant en Europe', écrivent les scientifiques dans leur étude.

Les échinocoques sont des parasites qui vivent dans l'intestin de leurs hôtes, généralement des renards, mais aussi les chiens et les chats. Les œufs peuvent pénétrer dans le corps humain via les excréments de ces animaux, par exemple par le biais de baies souillées.

Le corps humain ne permet pas la reproduction du parasite, mais celui-ci peut traverser la paroi du tube digestif et s'implanter dans d'autres organes, le foie dans la plupart des cas. L'infection est souvent asymptomatique pendant des années et ne se manifeste que plus tard, notamment par des altérations du foie. L'issue est mortelle en l'espace de quelques années.

/ATS