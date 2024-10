Le nombre de noyades d'enfants est en hausse en Suisse

Le nombre de noyades en Suisse a légèrement reculé l'an dernier. Au total, 58 personnes ont perdu la vie en 2023 dans l'eau. La majorité des victimes sont des jeunes hommes et des enfants. La hausse est même marquée pour les enfants.

Les 58 cas recensés l'an dernier restent supérieurs à la moyenne à long terme de 47 cas annuels, écrit lundi la Société Suisse de Sauvetage (SSS). Les adolescents et jeunes hommes âgés de 16 à 32 ans représentaient avec 17 cas près de 30% des décès recensés.

Dans cette tranche d'âge, aucune victime de sexe féminin n'a été enregistrée. Le goût du risque et la surestimation des capacités individuelles peuvent expliquer le taux élevé de noyades côté masculin.

Jamais autant d’enfants jusqu’à 16 ans ne se sont noyés depuis 2007. Dans quatre des sept cas au total, les enfants avaient moins de dix ans. Un enfant d’un an s’est noyé dans un seau d’eau dans le jardin familial, un autre enfant dans une rivière, deux dans une piscine et trois dans un lac.

Sauver le chien

A l'inverse, douze personnes de plus de 65 ans se sont noyées l'an dernier, contre plus du double en 2022, soit 26 victimes. Il est possible que les problèmes médicaux et une surestimation des capacités physiques jouent un rôle. Dans trois cas, on suppose que les personnes (deux âgées de 53 ans et une de 61 ans) se sont noyées en se jetant à l’eau pour sauver leur chien.

La majorité des noyades mortelles s’est produite en eaux libres. Les 29 décès survenus dans les lacs représentent la moitié des cas, les noyades en rivière 40% (24 décès).

Une corrélation directe est établie entre d’une part les températures élevées et les heures d’ensoleillement et d’autre part le nombre de noyades. Selon MétéoSuisse, l’été 2023 avec son mois de juin très ensoleillé a été le cinquième le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. De nombreuses personnes ont eu envie de profiter de l’eau relativement tôt dans l’année.

L’été a toutefois été perturbé par des intempéries en août, ce qui a certainement contribué à ce que le nombre de noyades mortelles ne soit pas encore plus élevé.

