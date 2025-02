Le pape dit poursuivre « avec confiance » son hospitalisation

Le pape François, hospitalisé pour une pneumonie et dont l'état de santé reste critique, a assuré poursuivre 'avec confiance' son hospitalisation et les traitements, dans le texte de la prière dominicale de l'Angélus.

'Pour ma part, je poursuis avec confiance mon hospitalisation (...) en suivant les traitements nécessaires; et le repos fait aussi partie de la thérapie', a écrit le pape de 88 ans dans ce texte rédigé ces 'derniers jours', selon une source vaticane.

'Je remercie sincèrement les médecins et le personnel soignant de cet hôpital pour les soins qu'ils me prodiguent et pour le dévouement avec lequel ils accomplissent leur service auprès des malades', a ajouté le pape, hospitalisé depuis le 14 février à Rome.

Des sources vaticanes ont précisé dans la matinée qu'il n'avait pas reçu de nouvelle transfusion sanguine, mais qu'il recevait encore de l'oxygène et que de nouveaux examens avaient été effectués dont les résultats seraient connus dans la soirée.

Ukraine

Le pape a également réitéré sa préoccupation pour la guerre en Ukraine, comme il le faisait régulièrement à la fin de l'Angélus avant d'être hospitalisé.

'Demain, ce sera le troisième anniversaire de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine: un anniversaire douloureux et honteux pour l'ensemble de l'humanité', a-t-il écrit.

Le pontife argentin, pour lequel le diagnostic des médecins était 'réservé' samedi soir, 'a passé une nuit tranquille et s'est reposé' à l'hôpital Gemelli, a annoncé dimanche le Saint-Siège sur sa chaîne Telegram.

Le chef de l'Eglise catholique est hospitalisé pour une pneumonie des deux poumons et son état s'est dégradé samedi.

/ATS