Le paquet d'économies s'invite dans le débat sur le budget 2026

Les sénateurs ont empoigné le budget 2026 mardi, le paquet de mesures d'économie du Conseil fédéral dans le viseur. La Confédération dépeint une situation plus grave que la réalité, selon la gauche, tandis que la droite veut limiter les dépenses, sauf pour l'armée.

Le budget 2026, équilibré, est une 'brève éclaircie avant une zone de basse pression dans les années à venir', a déclaré Jakob Stark (UDC/TH) pour la commission.

La prudence est donc de mise sur les dépenses, selon Peter Hegglin (C/ZG). Plusieurs sénateurs du Centre et de droite ont toutefois insisté sur la nécessité de renforcer l'armée. La commission propose un montant supplémentaire de 70 millions pour la défense.

Le socialiste Baptiste Hurni (PS/NE) a lui dénoncé des prévisions toujours plus négatives que la réalité des chiffres. 'L'apocalypse financière annoncée ne s'est pas produite', a-t-il dit, remettant en question la nécessité de coupes.

Les débats se poursuivent sur le détail. Le débat sur le programme d'économies 2027 proprement dit aura lieu en troisième semaine de session.

/ATS