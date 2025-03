Le patron de Swatch Group a moins gagné en 2024

Nick Hayek, directeur général du groupe horloger Swatch, a vu son salaire faiblir l'année dernière à 5,0 millions de francs contre 6,7 millions en 2023, selon le rapport annuel paru mercredi.

La rémunération de l'ensemble de la direction générale s'est portée à 22,8 millions, après 28,9 millions un an plus tôt.

L'enveloppe pour les sept membres du conseil d'administration est passée de 5,2 millions à 4,1 millions. A la présidence, Nayla Hayek a reçu 3,3 millions contre 4,4 millions. En 2023, il n'y avait que six membres. Et, la rémunération de Marc Hayek (fils de Nayla Hayek et neveu du directeur général) ne porte que de juin à décembre, car il a été élu en mai dernier.

En 2024, l'horloger biennoise a souffert de la faiblesse de la consommation en Chine. Le chiffre d'affaires a reculé de 14,6% à 6,74 milliards. Le bénéfice net s'est porté à 219 millions, soit 75% de moins sur un an.

/ATS