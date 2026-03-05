Le patron de Zurich a touché 10,39 millions de francs en 2025

Mario Greco, le directeur général du géant de Zurich Insurance, a perçu une rémunération totale ...
Le patron de Zurich a touché 10,39 millions de francs en 2025

Le patron de Zurich a touché 10,39 millions de francs en 2025

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Mario Greco, le directeur général du géant de Zurich Insurance, a perçu une rémunération totale de 10,39 millions de francs au titre de l'exercice 2025. Le salaire du dirigeant italien a ainsi gonflé de 5,2% par rapport aux 9,88 millions perçus l'année précédente.

L'ensemble de la direction générale de Zurich a touché 57,67 millions de francs (+4,1%), contre 55,41 millions en 2024, selon les indications du rapport annuel de l'assureur zurichois publié jeudi.

Président du conseil d'administration, Michel Liès s'est vu attribuer 2,0 millions de francs d'indemnités, un montant inchangé. Les jetons de présence dévolus à tous les membres de l'organe de surveillance sont restés stables à 5,85 millions.

En 2025, Zurich a dégagé un bénéfice net de 6,8 milliards de dollars (5,32 milliards de francs au cours du jour), soit une envolée de 17% sur un an.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Banque cantonale de Bâle portée par Banque Cler en 2025

La Banque cantonale de Bâle portée par Banque Cler en 2025

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:31

La viande étrangère doit être mieux réglementée

La viande étrangère doit être mieux réglementée

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:23

Le pétrole repart en hausse, le gaz temporise

Le pétrole repart en hausse, le gaz temporise

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:15

Helsana a chatouillé les 9 milliards de francs de primes en 2025

Helsana a chatouillé les 9 milliards de francs de primes en 2025

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:09

Articles les plus lus

Le taux de chômage stable en février

Le taux de chômage stable en février

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:05

Helsana a chatouillé les 9 milliards de francs de primes en 2025

Helsana a chatouillé les 9 milliards de francs de primes en 2025

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:09

Le pétrole repart en hausse, le gaz temporise

Le pétrole repart en hausse, le gaz temporise

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:15

La viande étrangère doit être mieux réglementée

La viande étrangère doit être mieux réglementée

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:23

Skyguide affiche un bénéfice en 2025 et a géré plus de vols

Skyguide affiche un bénéfice en 2025 et a géré plus de vols

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:01

Le taux de chômage stable en février

Le taux de chômage stable en février

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:05

Helsana a chatouillé les 9 milliards de francs de primes en 2025

Helsana a chatouillé les 9 milliards de francs de primes en 2025

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:09

Le pétrole repart en hausse, le gaz temporise

Le pétrole repart en hausse, le gaz temporise

Économie    Actualisé le 05.03.2026 - 12:15