Le personnel de la RTS en première ligne contre l'initiative SSR

Le personnel de la RTS appelle à rejeter l'initiative '200 francs, ça suffit!', qui sera soumise ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le personnel de la RTS appelle à rejeter l'initiative '200 francs, ça suffit!', qui sera soumise en votation le 8 mars prochain. Dans une prise de position publique, des employés ont défendu jeudi leur mission de service public, mise à mal par ce texte.

Un manifeste contre cette initiative de l'UDC a été diffusé dans la foulée. 'Ce manifeste du personnel n'est pas une plainte, mais un appel', a souligné Alexandre Madrigali, président du syndicat des médias SSM Genève. Il dénonce une nouvelle salve contre la SSR.

Quatre employés de la RTS - journalistes, réalisateurs et techniciens - ont fustigé l'initiative, qui selon eux met en péril la mission même de service public. Ils témoignaient anonymement en raison des restrictions imposées par la direction de la RTS pendant la campagne, ont-ils précisé.

L'initiative SSR vise à abaisser la redevance à 200 francs par année, et à exonérer toutes les entreprises. 'Si elle passe, c'est la fin de la RTS', a insisté Valérie Perrin, secrétaire régionale du SSM.

/ATS
 

