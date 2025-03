Le personnel soignant publie un manifeste du « Care »

Les travailleurs actifs dans les soins de longue durée demandent des conditions de travail équitables et le respect de la dignité des personnes âgées dont ils s'occupent. Ils ont présenté mercredi à Berne un Manifeste du 'Care'. Unia soutient cette démarche.

Le Manifeste élaboré par une vingtaine de travailleurs des soins de longue durée est le fruit d'une année de travail avec la Haute Ecole spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) et la Haute Ecole spécialisée bernoise (BFH). Il contient un diagnostic, une vision et une stratégie pour des soins et un accompagnement de qualité, écrit Unia dans un communiqué.

Le personnel estime que 'les soins de longue durée vont droit dans le mur à cause de la standardisation inefficace et dangereuse du travail de care'. Il veut participer aux décisions concernant l’organisation des soins de longue durée sur leur lieu de travail et aux niveaux cantonal et fédéral. Lui octroyer plus d'autonomie aurait en outre des effets positifs sur la crise du personnel.

