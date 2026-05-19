Le pétrole en légère baisse après des propos optimistes de Trump

Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi dans l'espoir d'un accord entre les États-Unis ...
Le pétrole en légère baisse après des propos optimistes de Trump

Le pétrole en légère baisse après des propos optimistes de Trump

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi dans l'espoir d'un accord entre les États-Unis et l'Iran.

Le prix du pétrole a légèrement baissé dans l'attente d'une solution diplomatique à la guerre au Moyen-Orient.

Vers 08h00, le cours du baril de WTI nord-américain reculait de 1,18%, à 103,14 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, perdait 1,69% à 110,19 dollars.

Donald Trump a annoncé lundi avoir renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi et a affirmé que des 'négociations sérieuses' avaient lieu.

Devant la presse, il a ensuite estimé qu'il avait 'de très bonnes chances' de s'entendre avec la République islamique.

Mais il a aussi assuré que Washington était prêt à lancer 'une attaque totale et à grande échelle' sur l'Iran 'si un accord acceptable n'était pas trouvé' avec Téhéran.

Téhéran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, tandis que l'armée américaine poursuit le blocus des ports iraniens. La quasi-paralysie du détroit a secoué l'économie mondiale, faisant flamber les cours du pétrole.

'Si nous pouvons faire ça sans leur balancer des bombes à tout-va, j'en serai très heureux', a affirmé le dirigeant américain, disant observer une évolution 'très positive' des tractations avec Téhéran, mais sans fournir aucun détail sur leur contenu.

Le chef du commandement des forces armées iraniennes, Ali Abdollahi, a répondu en mettant en garde 'les Etats-Unis et leurs alliés' contre toute nouvelle 'erreur stratégique et de calcul'.

Les forces iraniennes ont 'le doigt sur la gâchette', a ajouté le général, cité par les médias d'Etat.

/ATS
 

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