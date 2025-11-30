Le peuple suisse refuse de taxer davantage les « ultra-riches »

Le peuple suisse refuse de taxer davantage les « ultra-riches »

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les 'ultra-riches' ne seront pas plus taxés pour financer des mesures climatiques. Le peuple suisse a refusé dimanche l'initiative des Jeunes socialistes 'Pour l'avenir' qui voulait un impôt fédéral sur les successions et les donations, selon une tendance de gfs.bern.

Selon les premiers résultats partiels, Genève rejetterait l'initiative populaire par 68,6%, et Zurich par 66,5%. Le taux de refus se monte à 73,6% sur Vaud, 83,7% dans les Grisons, 85,7% en Argovie, 89,3% à St-Gall et 91% à Schwyz.

Effet rétroactif

L'initiative populaire 'Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement' (initiative pour l'avenir) demandait un impôt fédéral de 50% sur les successions et les donations à partir d'un montant exonéré de 50 millions de francs. Elle ne prévoyait aucune exception.

Cet argent devait non seulement servir à financer des mesures climatiques, mais aussi contribuer à réduire les inégalités sociales qui se creusent, selon les initiants. Le texte ne fixait pas précisément la répartition des fonds ni leur affectation.

L'initiative demandait encore que les successions et les donations soient imposées dès le jour de la votation avec effet rétroactif. Afin d'éviter que les personnes très fortunées ne quittent la Suisse, la Confédération devait prendre des mesures, mais le texte n'en précisait pas la nature.

/ATS
 

