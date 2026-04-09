Le pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa est mort à 68 ans

Le DJ américain et pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa est mort à l'âge de 68 ans, a annoncé ...
Le pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa est mort à 68 ans

Le pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa est mort à 68 ans

Photo: KEYSTONE/AP/HENNY RAY ABRAMS

Le DJ américain et pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa est mort à l'âge de 68 ans, a annoncé sa maison de disques historique Tommy Boy Records jeudi sur Instagram.

'Afrika Bambaataa a été une figure influente des débuts de Tommy Boy et est largement considéré comme un pionnier du hip-hop et de la musique électro. À l'annonce de son décès, nous pensons à ses contributions au genre et à la culture au sens large, qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui', peut-on lire en légende d'une photo en noir et blanc de l'artiste.

Le site d'actualités people TMZ, citant des sources anonymes, rapporte qu'Afrika Bambaataa est mort des suites d'un cancer dans la nuit de mercredi à jeudi en Pennsylvanie, aux Etats-unis.

Il avait co-fondé, en 1973, la Zulu Nation, une organisation qui s'érigeait contre la violence des gangs de New York et utilisait le hip-hop et ses courants pour véhiculer des valeurs pacifiques.

/ATS
 

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