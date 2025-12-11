Le premier film en anglais de Petra Volpe sélectionné à Sundance

Le premier film en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, 'Frank & Louis' est sélectionné ...
Photo: KEYSTONE/DPA/CHRISTOPH SOEDER

Le premier film en anglais de la réalisatrice suisse Petra Volpe, 'Frank & Louis' est sélectionné pour le prochain Festival du film indépendant de Sundance fin janvier 2026. Il s'agit de la toute première production suisse à être retenue dans la section 'Premieres'.

'L'histoire est profondément américaine - ancrée dans la complexité de l’exécution des peines, de la criminalité, du soin, de la punition et de la masculinité -, mais racontée depuis une perspective non américaine', a déclaré Petra Volpe dans un communiqué du distributeur Filmcoopi Zurich. 'Sundance offre un espace pour observer les récits américains de l'extérieur', estime-t-elle.

Dans ce film, on suit le parcours de Frank - Kingsley Ben-Adir, que l'on a vu dans 'Bob Marley: One Love' -, qui purge une peine de prison à perpétuité. Il accepte un travail dans un établissement pénitentiaire consistant à s’occuper de personnes âgées incarcérées souffrant d’Alzheimer et de démence.

/ATS
 

