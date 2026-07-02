Le président allemand vient en voisin à Riehen (BS)

Le président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier rencontre les autorités bâloises à Riehen jeudi. Cette visite est liée à une délocalisation de ses activités durant quatre jours de Berlin à Lörrach (D), en région bâloise.

À vélo électrique, le chef d'Etat allemand est arrivé peu avant 09h00 près d'une borne frontière germano-suisse en provenance de la ville voisine de Lörrach avec son entourage. Il y a été accueilli par deux autres cyclistes, le président du gouvernement de Bâle-Ville Conradin Cramer et la maire de Riehen Christine Kaufmann, en présence des médias.

Après une courte conversation, le convoi cycliste a poursuivi sa route en direction d'un refuge champêtre. Frank-Walter Steinmeier doit ensuite se rendre à la maison communale de Riehen, puis à la Fondation Beyeler. Depuis lundi, il exerce ses fonctions à Lörrach, ce qui lui permet de rencontrer les politiciens locaux et la population. Son séjour dans la région se termine jeudi.

/ATS