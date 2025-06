Le président de la FSCI fait l'éloge du conseiller fédéral Cassis

Le président de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) fait l'éloge du Conseiller fédéral Ignazio Cassis dans une interview. Il effectue 'un très bon travail', déclare Ralph Friedländer vendredi dans la 'Neue Zürcher Zeitung'.

Il s'est engagé en faveur des Conventions de Genève, de l'aide humanitaire à Gaza et de la paix. Beaucoup de choses se font discrètement et ne sont pas toujours visibles. M.Cassis s'est fait une idée de la situation sur place - ce qui est important. M.Friedländer souligne que l'on courrait sinon le risque de condamner des actes sans savoir ce qui s'est exactement passé.

M.Friedländer rejette les critiques adressées à M.Cassis pour ne pas avoir condamné publiquement les violations israéliennes présumées du droit international. Le Conseiller fédéral ne s'est pas exprimé sur un cas concret - l'accusation selon laquelle des soldats israéliens auraient tiré sur des Palestiniens qui faisaient la queue pour de la nourriture - parce qu'il manquait d'informations sûres. Ralph Friedländer défend cette manière de procéder et souligne que dans des situations de guerre, toutes les parties ont tendance à diffuser des récits qui ne correspondent pas aux faits.

En tant qu'ancien collaborateur de longue date de la Direction du développement et de la coopération (DEZA), le président de la FSCI qualifie la retenue du Conseil fédéral de force: 'C’est une approche judicieuse, car on obtient souvent de meilleurs résultats avec d’autres États lorsqu’on ne les met pas en cause publiquement', estime Friedländer.

Critique publique de Cassis

Le 27 mai dernier, plus de 100 organisations et personnalités - dont les anciennes Conseillères fédérales Micheline Calmy-Rey et Ruth Dreifuss - avaient appelé dans une lettre ouverte le Conseiller fédéral Cassis à s'engager davantage pour la protection du droit international à Gaza.

Elles demandaient entre autres un cessez-le-feu immédiat, un accès sans entrave à l'aide humanitaire, la libération de tous les otages et une prise de position publique claire de la Suisse sur la situation à Gaza.

