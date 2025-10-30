Le président sudafricain Ramaphosa a achevé sa visite en Suisse

La visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Suisse s'est achevée jeudi en Suisse ...
Photo: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER

La visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Suisse s'est achevée jeudi en Suisse orientale. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a visité avec lui un centre de formation et une entreprise.

Au deuxième et dernier jour de sa visite d'Etat, Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la région d'origine de Karin Keller-Sutter. Il a visité un centre de formation professionnelle et de formation continue à Niederuzwil (SG) avant de se rendre avec la conseillère fédérale à Uzwil (SG) auprès de l'entreprise Bühler, qui emploie de nombreux apprentis.

Après un repas de midi tardif dans un château en Thurgovie, la présidente de la Confédération a pris congé de son hôte qui a quitté la Suisse dans le courant de l'après-midi. La venue de Cyril Ramaphosa était la première visite d'Etat d'un président sud-africain en Suisse.

Mercredi, les deux pays ont signé cinq déclarations d'intention visant à approfondir leurs relations. Ces documents touchent notamment au commerce et à la collaboration en matière de promotion de la paix.

L'Afrique du Sud est actuellement le pays le plus prisé par des investissements directs suisses en Afrique. Il est aussi le deuxième plus grand partenaire commercial de la Suisse sur ce continent.

/ATS
 

