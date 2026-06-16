Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé au sommet du G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi matin au sommet du G7 à Evian. Il ...
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé au sommet du G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé au sommet du G7

Photo: KEYSTONE/EPA/VALDA KALNINA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi matin au sommet du G7 à Evian. Il a été accueilli par son homologue Emmanuel Macron dans les jardins de l'hôtel Royal, au bord du lac Léman, où le sommet s'est ouvert lundi soir.

M. Zelensky et les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 doivent discuter des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Six des sept dirigeants de ce club de pays industrialisés espèrent convaincre Donald Trump de soutenir davantage l'Ukraine face à la Russie.

Le chef de l'Etat ukrainien avait été accueilli lundi soir à Genève par le président de la Confédération Guy Parmelin. Lors d'une rencontre bilatérale, il a 'remercié la Suisse pour tout le soutien qu’elle nous a apporté et, en particulier, pour sa disponibilité à aider à rapprocher la paix', a-t-il écrit sur X.

/ATS
 

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