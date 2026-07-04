Le prince Harry se rendra à Londres sans sa femme Meghan

Le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, se rendra à Londres la semaine prochaine sans sa femme Meghan ni leurs deux enfants, Archie et Lilibet, a indiqué à l'AFP une source proche du duc de Sussex.

Cette visite, initialement annoncée avec sa femme et ses enfants, devait être leur première au Royaume-Uni en famille depuis quatre ans. Aucune raison n'a été avancée par cette source pour l'absence de Meghan et des deux enfants lors de cette escale à Londres.

Le couple, qui vit en Californie depuis 2020 après sa rupture fracassante avec la famille royale, a prévu ce déplacement dans le cadre des préparatifs des Invictus Games qui doivent se tenir en 2027 à Birmingham (centre de l'Angleterre). Les Jeux Invictus ont été créés sous le patronage du prince Harry pour les anciens combattants blessés ou malades d'environ 25 pays.

Protection policière

Mais les médias britanniques rapportent depuis plusieurs jours le mécontentement du prince Harry face à l'absence de protection policière pour lui et sa famille. Cette question constitue un point de tension majeur entre lui et la famille royale.

En quittant cette dernière, Harry et Meghan ont perdu la protection systématique de la police prévue pour les membres actifs des Windsor et payée par le contribuable britannique, le Home Office ayant opté pour une protection au cas par cas.

Le prince avait contesté cette doctrine devant les tribunaux et a été débouté. Selon l'agence de presse britannique PA, le prince aurait fait une demande formelle de protection policière mais celle-ci aurait été refusée.

Le prince Harry, 41 ans, est lui revenu à plusieurs reprises au Royaume-Uni. Et il a vu le roi Charles III à deux reprises: en février 2024, juste après l'annonce du cancer du souverain, puis en septembre 2025, où il a été invité à partager un thé avec son père dans sa résidence londonienne de Clarence House.

/ATS