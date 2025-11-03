Le prince William entame à Rio une visite au Brésil

Pain de sucre, foot au Maracana avec Cafu: le prince William a entamé lundi à Rio de Janeiro une visite au Brésil, où il participera aussi au sommet des dirigeants de la COP30, à Belem.

Cette première visite de l'héritier du trône d'Angleterre dans le pays sud-américain intervient tandis que Rio de Janeiro est encore sous le choc d'une opération policière ayant visé des narcotrafiquants, qui a fait 121 morts dans des favelas la semaine dernière.

Lundi matin, le prince a d'abord emprunté le téléphérique pour monter jusqu'au Pain de sucre, un des principaux sites touristiques de Rio, sur lequel il a reçu les clés de la ville du maire Eduardo Paes. 'Je suis encore le roi de Rio mais il est le bienvenu ici pour partager ce trône avec moi ces jours-ci', a plaisanté l'édile face aux journalistes.

M. Paes a déclaré que le prince était 'émerveillé par la beauté de la ville' et avait discuté de ses paysages spectaculaires, de ses plages et de ses favelas, des quartiers pauvres installés au flanc de collines boisées qui plongent dans l'océan.

'Nous avons parlé de politique. Nous avons parlé du paysage de Rio, il a posé beaucoup de questions sur les favelas, le contraste entre les favelas et les zones plus aisées', a-t-il ajouté.

'J'ai essayé de lui expliquer les problèmes de sécurité de la ville. Évidemment, c'est complexe, on ne peut pas l'expliquer en cinq minutes. Mais c'était une bonne occasion d'en parler', a poursuivi le maire.

Pénalty transformé

Dans l'après-midi, le prince William s'est rendu au mythique stade Maracana, où il a a reçu un maillot de l'équipe nationale du Brésil des mains de Cafu, capitaine de la Seleçao championne du monde en 2002.

'Il y a beaucoup d'étoiles ici', a-t-il déclaré, montrant les cinq étoiles au-dessus de l'écusson, symbolisant les cinq titres mondiaux du Brésil, contre un seul pour l'Angleterre.

Le prince n'a pas chaussé les crampons, mais a tout de même disputé une brève partie de foot avec Cafu et des enfants. Il a tiré (et transformé) un pénalty.

Sa visite sera marquée mercredi à Rio par la cinquième édition de la cérémonie Earthshot Prize, qu'il organise chaque année. Cinq projets environnementaux présentés comme novateurs vont recevoir un million de livres (environ 1,16 million de francs).

De nombreuses vedettes vont défiler sur le 'tapis vert' avant la cérémonie, comme la popstar brésilienne Anitta et les stars anglo-saxonnes Kylie Minogue et Shawn Mendes.

Le prince William se rendra ensuite dans la ville de Belem, en Amazonie brésilienne, où il prononcera un discours au nom du gouvernement britannique et de son père, le roi Charles, à l'occasion du sommet des dirigeants de la COP30, prévu jeudi et vendredi.

