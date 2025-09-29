Le prix de l'or ne cesse de grimper, après un nouveau record

Le prix de l'or a poursuivi son ascension lundi, l'once du précieux métal franchissant en matinée le cap des 3800 dollars, une nouvelle valeur record. Depuis le début de l'année, le cours de la traditionnelle valeur refuge s'est envolé de pas moins de 45%.

Lundi vers 09h45, les 31,1 grammes d'or se négociaient à 3808,15 dollars, après avoir frôlé les 3820 dollars. En l'espace de trois ans, le métal jaune s'est apprécié de 130%, dopé par les incertitudes liées aux tensions géopolitiques notamment avec la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022.

À cela s'ajoutent la politique douanière agressive du gouvernement américain et les attaques du président Donald Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed), qui renforcent les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale.

Après la publication vendredi de données d'inflation aux Etats-Unis 'parfaitement conformes aux attentes (...) l'attention des investisseurs se tourne cette semaine vers les données sur l'emploi américain', commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le rapport sur l'emploi 'Jolts' pour le mois d'août, qui recense le nombre d'emplois vacants aux Etats-Unis, est attendu mardi, avant la principale mesure de la santé du marché du travail américain qui sera publiée vendredi, le rapport sur l'emploi non-agricole et l'actualisation du taux de chômage.

'Ces données seront déterminantes pour la Fed avant sa réunion du 30 octobre' et pourraient 'renforcer ou au contraire nuancer' la perspective de deux prochaines baisses des taux de l'institution d'ici la fin de l'année, souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Or, 'l'événement majeur de la semaine pourrait ne pas avoir lieu', et être reporté, 'si le Congrès n'adopte pas une résolution budgétaire temporaire d'ici demain minuit', qui entraînerait une situation de 'shutdown' aux Etats-Unis, c'est-à-dire une paralysie de l'Etat fédéral américain, précisent les économistes de Deutsche Bank.

Mme Ozkardeskaya précise toutefois qu'un 'accord de dernière minute reste plus probable qu'improbable' et que 'les menaces de +shutdown+ se sont généralement révélées être des non-événements' pour les marchés financiers.

'La remontée des métaux précieux n'est pas seulement une question d'allocation à court terme: les adeptes des tendances ont pris le dessus et la tendance est résolument positive', poursuit Mme Ozkardeskaya.

