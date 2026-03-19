Le prix du gaz s'envole après les attaques au Qatar

Le tarif du gaz naturel décollait jeudi matin, réagissant vivement à des frappes iraniennes sur des champs gaziers au Qatar, faisant craindre aux experts une crise énergétique accrue.

Vers 08h20, le prix du gaz TTF néerlandais, qui fait référence en Europe, bondissait de 27,93% à 69,91 euros le mégawattheure, son niveau le plus élevé depuis l'éclatement de la guerre dans la région du Golfe. Le 27 février, avant le début des hostilités, le tarif se négociait à quelque 31 euros.

Au niveau du pétrole, le Brent de la mer du Nord grimpait de 6,05% à 113,88 dollars le baril, tandis que celui du WTI accélérait de 0,29% à 96,52 dollars.

La compagnie énergétique publique du Qatar a fait état jeudi d'incendies et de 'dommages considérables' sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l'aube sur ce site majeur de production de gaz naturel liquéfié (GNL). L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.

Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de GNL derrière les Etats-Unis et Ras Laffan est son principal site de production de cet hydrocarbure.

'Les craintes d'une crise énergétique augmentent', ont constaté les analystes de LBBW, rappelant qu'environ 20% de l'offre mondiale en GNL provient de cette région.

Pour John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion, 'l'escalade géopolitique a franchi un nouveau cap avec des frappes visant les infrastructures de gaz naturel liquéfié au Qatar et l'expulsion de diplomates iraniens, signal d'une rupture diplomatique majeure'.

/ATS