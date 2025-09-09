Le procès pour fraude à la taxe CO2 a démarré à Bellinzone

L'Office fédéral des routes (OFROU) est admis comme plaignant privé dans le procès pour fraude à la taxe CO2. Le juge unique qui préside la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en a décidé ainsi mardi.

A l'ouverture de l'audience, la défense avait demandé l'exclusion de l'office fédéral. Dans cette procédure contre deux importateurs d'automobiles et un de ses anciens collaborateurs, l'OFROU représente le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Les deux administrateurs d'une société importatrice de voitures du Mittelland - un père et son fils - sont accusés d'avoir incité un ex-employé de l'OFROU à inscrire des données fausses dans les systèmes informatiques de la Confédération. Pour ses services, il aurait reçu une voiture et une somme de 2000 francs par mois.

La manoeuvre permettait d'éluder la taxe CO2 pour des véhicules lourdement imposés en raison d'émissions élevées. Ces déclarations erronées auraient coûté 9 millions de francs à la caisse fédérale, selon le Ministère public de la Confédération (MPC).

Les infractions reprochées - corruption active et passive, escroquerie en matière de contribution et obtention d'une constatation fausse - remontent aux années 2015 à 2017. L'audience, présidée par un juge unique, est prévue sur deux à trois jours.

Durant la matinée, l'avocate de l'OFROU a regretté que le procès ne se déroule pas devant une cour ordinaire de trois juges. Cette procédure exclut d'emblée le prononcé de peines supérieures à deux ans.

/ATS