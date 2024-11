Le producteur de musique américain Quincy Jones est décédé à 91 ans

Le producteur de musique américain Quincy Jones est décédé dimanche à 91 ans dans sa maison à Los Angeles, rapportent lundi divers médias.

'Nous annonçons ce soir avec beaucoup de douleur dans le cœur, le décès de notre père et notre frère Quincy Jones', a indiqué la famille dans un communiqué publié, entre autres, par l'Associated Press. 'Bien qu'il s'agisse d'une énorme perte pour nous, nous célébrons la belle vie qu'il a vécue et nous savons qu'il n'y aura plus jamais personne comme lui.'

Quincy Jones a collaboré avec de nombreux poids lourds de la musique tout au long de sa carrière. Il a notamment travaillé avec Michael Jackson, produisant les albums à succès Off The Wall, Thriller et Bad. Frank Sinatra, Aretha Franklin et Donna Summer sont quelques-uns des autres noms avec qui le producteur a pu collaborer.

/ATS