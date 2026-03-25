Le rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment

Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de ...
Le rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment

Le rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée, a-t-on appris mercredi auprès du parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco).

L'artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d'une 'commission rogatoire de juges d'instruction', suivie par ce parquet parisien spécialisé, a précisé cette source, après une information du site Africa Intelligence.

Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

/ATS
 

Actualités suivantes

Caricature de l'année: Trump représenté en cuvette de WC

Caricature de l'année: Trump représenté en cuvette de WC

Culture    Actualisé le 25.03.2026 - 16:32

Houellebecq en vedette au festival Eventi Letterari au Tessin

Houellebecq en vedette au festival Eventi Letterari au Tessin

Culture    Actualisé le 25.03.2026 - 13:35

K-pop: le concert du retour de BTS vu par 18,4 millions de gens

K-pop: le concert du retour de BTS vu par 18,4 millions de gens

Culture    Actualisé le 25.03.2026 - 02:28

Justice: Meta déclaré responsable de mise en danger de mineurs

Justice: Meta déclaré responsable de mise en danger de mineurs

Culture    Actualisé le 25.03.2026 - 01:07

Articles les plus lus