Le rappeur canadien Drake sort 43 titres d'un coup

Le rappeur canadien Drake a publié dans la nuit de jeudi à vendredi simultanément trois albums ...
Le rappeur canadien Drake sort 43 titres d'un coup

Le rappeur canadien Drake sort 43 titres d'un coup

Photo: KEYSTONE/AP The Canadian Press/SAMMY KOGAN

Le rappeur canadien Drake a publié dans la nuit de jeudi à vendredi simultanément trois albums inédits, soit 43 titres. C'est la sortie la plus massive de sa carrière en un seul geste.

Celui qui s'était fait discret depuis sa confrontation par morceaux interposés en 2024 avec l'Américain Kendrick Lamar avait préparé les esprits à un nouvel album, baptisé 'Iceman'. Mais il a surpris ses fans en sortant dans la foulée deux autres projets parfaitement inattendus, 'Habibti' et 'Maid of Honour', soit en tout 149 minutes de musique.

Parmi les différents invités dans ces albums figurent les rappeurs vedettes de la scène d'Atlanta Future et 21 Savage, le Britannique Central Cee, la rappeuse du Missouri Sexyy Red et le chanteur de dancehall jamaïcain Pocaan.

Lamar moqué

Marqué par l'attaque en règle de Kendrick Lamar à son encontre dans 'Not Like Us', devenu un hit international joué par le Californien devant des millions de personnes à la mi-temps du Super Bowl en 2025, Drake s'en prend à nouveau à son rival.

Dans 'Make Them Remember', il moque le rappeur américain sur sa petite taille, un motif récurrent s'agissant de l'autoproclamé 'petit gars' de Campton (entre 1,65 et 1,68 m, selon les sources).

Décidé à régler ses comptes, le rappeur s'en prend aussi à Jay Z, J. Cole, Pusha T, A$AP Rocky et même à la légende du basketball LeBron James, avec lequel il était autrefois ami, ont relevé les médias américains.

/ATS
 

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