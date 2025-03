Le rapporteur suisse à l'ONU demande à Washington de libérer Khalil

Le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités, le Fribourgeois Nicolas Levrat, et huit autres experts demandent aux Etats-Unis de libérer l'activiste palestinien Mahmoud Khalil. Washington doit arrêter de harceler les étudiants pro-palestiniens, selon eux.

Ces experts indépendants, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, ont estimé jeudi à Genève l'arrestation, la détention et la menace d'expulsion de M. Khalil sont 'dangereuses'. Ce défenseur des droits humains avait été interpellé le 8 mars, sans que les charges contre lui ne soient clarifiées.

Il avait auparavant été victime d'une campagne de dénigrement en ligne, demandant son expulsion. Cette arrestation a eu lieu dans le cadre plus large d'une campagne de harcèlement et de menaces contre des étudiants qui défendent les droits des Palestiniens et demandent un désinvestissement des entreprises liées à la guerre dans la bande de Gaza.

La Maison Blanche a averti qu'elle pourrait être la première d'une vague d'Interpellations. 'Nous sommes alarmés par le fait que les autorités américaines utilisent ouvertement l'expulsion comme une arme', affirment les neuf experts onusiens.

Ils dénoncent une violation des libertés fondamentales qui pourrait avoir un effet au-delà de la question palestinienne sur tous les migrants. Ils avaient déjà protesté dans une lettre aux autorités américaines contre les interdictions et les assauts contre les manifestations pro-palestiniennes.

Ils rejettent l''excuse' donnée par celles-ci d'une réponse contre le terrorisme et l'antisémitisme. Ces manifestations pour les droits humains des Palestiniens sont 'protégées par le droit international', insistent-ils également. Les experts indépendants demandent aux autorités d'honorer leurs obligations internationales. Et ils en discutent directement avec elles, ajoutent-ils.

/ATS