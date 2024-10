Le réalisateur Claude Barras nominé pour le Prix du cinéma européen

Le réalisateur valaisan Claude Barras est nominé pour le Prix du cinéma européen dans la catégorie film d'animation. Son film 'Sauvages' est en concurrence avec quatre autres oeuvres, indique la European Film Academy mercredi dans un communiqué.

'Sauvages' est une fable écologique qui se déroule dans la forêt tropicale de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Cette coproduction franco-belge-suisse du studio genevois Nadasdy Film a été présentée en première mondiale au Festival de Cannes.

Le film a reçu le Kid Award à Locarno. Le précédent film de Claude Barras, 'Ma vie de Courgette' (2016), a aussi été récompensé à plusieurs reprises, notamment par deux Césars. Il avait aussi été nominé en 2017 pour l'Oscar du meilleur film d'animation.

Cérémonie à Lucerne

Dans la course aux Prix du cinéma européen, 'Sauvages' est désormais en concurrence avec 'Flow' du cinéaste letton Gints Zilbalodis, 'Living Large' de la cinéaste tchèque Kristina Dufková, 'Sultana's Dream' de l'Espagnole Isabel Herguera et 'They Shot The Piano Player' de Fernando Trueba et Javier Mariscal, tous deux également espagnols.

Les European Film Awards seront décernés pour la première fois cette année en Suisse, le 7 décembre à Lucerne. La European Film Academy a jusqu'au 5 novembre pour annoncer toutes les nominations dans les différentes catégories.

Les European Film Awards sont décernés depuis 1988 par la European Film Academy, dont le siège est à Berlin. L'événement y a lieu tous les deux ans. Il se déroule dans d'autres villes d'Europe les autres années.

