Le réseau FM peut continuer d'émettre en Suisse, dit le Parlement

Les canaux FM pourront continuer d'exister après 2026. Le Conseil des Etats a soutenu mardi de justesse une motion du National qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue.

La motion du National demande au Conseil fédéral de prolonger les concessions FM actuelles ou de lancer un nouvel appel d'offres pour l'attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027. Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu’à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées.

La désactivation de la FM par la SSR a engendré des pertes d'audiences massives et inattendues, a rappelé Isabelle Chassor (Centre/FR). Les radios régionales privées, notamment romandes, risquent de subir des pertes de recettes importantes, a plaidé Marianne Maret (Centre/VS), au nom de la commission.

Le Conseil fédéral était opposé à la motion, rappelant que le DAB+ est un succès, avec 90% de la population qui écoute la radio par ce biais. Les opposants à la prolongation FM ont aussi critiqué un soutien financier à une technologie vieillissante, en vain. Au vote, la Chambre a pris sa décision par 21 voix contre 18 et 5 abstentions.

/ATS