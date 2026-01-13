Le retrait légal des Etats-Unis de l'OMS est « une question ouverte »

Le retrait américain de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à la fin du mois n'est pas encore clair. Le fait de savoir si les Etats-Unis remplissent les conditions est 'ouvert' et les autres membres devront répondre, a dit mardi celle-ci à Genève.

Il y a un an, le président américain Donald Trump avait annoncé que son pays souhaitait quitter l'OMS qu'il accuse d'être proche de la Chine depuis la pandémie. Une lettre avait été envoyée au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui lançait un délai d'un an avant de pouvoir considérer comme effective cette décision, conformément à un accord entre Washington et l'organisation.

Mais les Etats-Unis 'doivent entièrement honorer leurs obligations financières pour l'année fiscale en cours', a précisé mardi à la presse un responsable juridique de l'OMS. Or, les Etats-Unis ont des 'arriérés'.

Les Etats membres devront discuter début février de cette 'question ouverte' lors du Conseil exécutif. Puis probablement en mai lors de l'Assemblée mondiale de la santé, affirme le responsable.

/ATS