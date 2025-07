Le risque d'accident des femmes se rapproche de celui des hommes

En 2024, quelque 915'000 accidents professionnels et non professionnels ainsi que maladies professionnelles ont été déclarés aux 22 assureurs-accidents suisses. Les femmes et les hommes sont désormais exposés pratiquement aux mêmes risques.

Le chiffre global est légèrement supérieur (+0,7%) à celui de l'année précédente. Il s'explique par l'augmentation du nombre d'accidents non professionnels, alors que celui des accidents professionnels à poursuivi sa tendance à la baisse, explique mardi le service de centralisation des statistiques de l'assurance-accidents (SSAA).

Les coûts courants pour l'année 2024 ne sont pas encore connus dans leur intégralité. L'année précédente, les prestations d'assurance s'élevaient à 5,5 milliards de francs environ, essentiellement pour frais médicaux, indemnités journalières et provisions pour rentes d'invalidité et de survivants.

Les accidents non professionnels en ont représenté une très grande partie (63,5%), suivis par les accidents et maladies professionnels (33,3%).

La statistique met en évidence la similarité croissante des risques encourus par les hommes et les femmes depuis ces trois dernières décennies. Ce phénomène reflète les tendances sociétales et l'évolution des conditions de travail. Pour les accidents professionnels, cette harmonisation résulte surtout du recul des risques d'accidents auxquels sont soumis les hommes qui travaillent dans secteurs plus à risques.

Meilleure sécurité routière

Quant aux accidents non professionnels, les risques en la matière ont également évolué. Chez les hommes, en particulier chez les jeunes hommes, le ralentissement est très net, même si ce sont toujours eux qui enregistrent le taux d'accidents le plus élevé. Toutefois, ils y sont nettement moins représentés qu'avant, ce qui est vraisemblablement dû avant tout à l'amélioration de la sécurité routière.

A l'inverse, les femmes, surtout celles de 55 ans et plus, sont de plus en plus souvent victimes d'accidents. Ceci essentiellement parce qu'elles ont modifié leur comportement et qu'elles sont désormais plus actives pendant leur temps libre et leurs loisirs.

