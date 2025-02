Le risque d'impact d'astéroïde avec la Terre est proche de zéro

Le risque d'impact de l'astéroïde YR4 sur la Terre est tombé à presque zéro. Lundi, l'agence spatiale européenne ESA estimait la probabilité d'un impact plus qu'à 0,002%.

Sur un blog consacré à l'astéroïde, l'ESA écrit que le risque a pu être évalué plus précisément sur la base de nouvelles observations. Lors de sa première estimation en janvier, l'agence spatiale soulignait déjà que la probabilité d'impact calculée d'un astéroïde encore lointain tombe souvent à zéro après de nouvelles observations.

La semaine dernière, le centre de coordination des objets proches de la Terre de l'ESA estimait à 2,8% la probabilité que YR4 percute la Terre. L'organisation spatiale américaine Nasa avait même calculé un risque de plus de 3%. Entre-temps, la Nasa a également revu le risque d'impact à la baisse, l'estimant à un infime 0,0039%.

Onde de choc

L'astéroïde a été observé pour la première fois le 27 décembre 2024. Si YR4 devait effectivement frapper la Terre, l'Agence spatiale européenne estime qu'il pourrait exploser dans l'atmosphère et provoquer des dégâts par une onde de choc et de la chaleur. Il pourrait également créer un cratère de plus d'un kilomètre de diamètre. Un astéroïde de cette taille - entre 40 et 90 mètres de large - s'écrase sur la Terre en moyenne tous les quelques milliers d'années.

Selon l'ESA, l'astéroïde devrait s'éloigner de la Terre au cours des prochains mois sur son orbite et disparaître du champ de vision. Il sera à nouveau observable en 2028. YR4 sera le plus proche de la Terre le 22 décembre 2032.

/ATS