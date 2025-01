Le rouge-gorge observé dans près de deux tiers des jardins suisses

Des bénévoles ont recensé le week-end dernier près de 100'000 oiseaux dans les parcs et jardins suisses. L'oiseau le plus souvent observé est le moineau avec 16'532 individus, suivi par la mésange charbonnière et la corneille noire.

En moyenne, près de 10 espèces ont été recensées par jardin, a indiqué mardi l'association Birdlife, organisatrice de l'action 'Oiseaux en hiver'. Près de 4000 personnes y ont pris part le week-end dernier.

Si le moineau est l'oiseau le plus observé en nombre d'individus, la mésange charbonnière est la plus répandue puisqu'elle a été observée dans près de 87% des jardins, contre 69% pour le moineau. Elle est suivie par le merle noir, recensé dans 80% des jardins, puis de la mésange bleue (77%). L'oiseau de l'année 2025, le rouge-gorge, occupe la 7e place. Il a été repéré dans 60,1% des jardins.

Pour le directeur de Birdlife Suisse, Raffael Ayé, l'observation de près de 1400 pinsons du Nord est palpitante. 'Cette espèce est un hôte hivernal du nord et ne vient pas chaque année en nombre égal en Suisse. Celui qui l'aperçoit dans son jardin a probablement créé un environnement proche de la nature', relève M. Ayé, cité dans le communiqué.

L'observation de nombreux étourneaux sansonnets, fauvettes à tête noire, serins cinis et rougequeues noirs est également surprenante, estime Birdlife. Et de préciser que, dans le passé, ces espèces quittaient entièrement ou en grande partie la Suisse en automne. Mais la proportion d'oiseaux migrateurs qui passent l'hiver en Suisse ne cesse d'augmenter. Pour l'association, cela est très probablement lié au changement climatique.

Moins de pinsons observés

L'organisation s'inquiète du fait que, cette année, moins de pinsons ont été recensés que les années précédentes. Les chiffres sont à la baisse aussi bien pour le chardonneret élégant, le verdier d'Europe et le tarin des aulnes que pour d'autres espèces de pinsons. Les raisons peuvent être diverses: d'une part, le verdier d'Europe est touché par une maladie depuis plusieurs années; d'autre part, les pinsons ont besoin d'une offre variée de graines. Les habitats proches de la nature avec des plantes variées sont donc importants pour eux.

Birdlife Suisse organise ce type d'actions de science citoyenne depuis des années afin de rassembler des connaissances sur l'avifaune et d'accroître les connaissances sur les oiseaux au sein de la population. C'était la première fois que l'action 'Oiseaux en hiver' était organisée dans toute la Suisse.

/ATS