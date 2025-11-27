Le sac à nouveau compris dans le poids net des fruits et légumes

Les sacs et emballages ne dépassant pas deux grammes doivent à nouveau être compris dans le poids net des fruits et légumes vendus en vrac. Le Conseil fédéral approuve une motion de la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR/BL) en ce sens.

Depuis le début de l'année, les consommatrices et consommateurs doivent indiquer l'emballage utilisé lorsqu'ils pèsent leurs fruits et légumes eux-mêmes, car cet emballage est déterminant pour la fixation de la quantité. Dans son texte, la motionnaire décrit cette nouvelle pratique comme 'fastidieuse' pour les clients, 'sans que la différence de poids négligeable n'entraîne pour autant une véritable réduction de prix'.

Les commerces de détail sont eux confrontés à des charges supplémentaires en matière d'informatique et de contrôle. Ils doivent aussi adapter leurs processus, ce qui est coûteux. La Bâloise demande donc de revenir en arrière.

Dans sa réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral s'est montré d'accord. Il veut laisser les deux options possibles, pour éviter que les détaillants ne doivent à nouveau changer leur pratique.

/ATS