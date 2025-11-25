Le salaire médian suisse s'est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Les salaires suisses ont évolué de manière stable en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique ...
Le salaire médian suisse s'est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Le salaire médian suisse s'est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Les salaires suisses ont évolué de manière stable en 2024, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le salaire médian s'est élevé à 7024 francs brut par mois pour un plein temps, contre 6788 francs en 2022.

Les salaires ont pu rebondir en 2024 après une chute en 2022 et 2023 suite à l'inflation et aux différentes crises mondiales, a indiqué l'OFS mardi devant la presse.

L'OFS note toutefois des différences importantes de salaires selon les branches. Ils sont clairement supérieurs dans les secteurs à forte valeur ajoutée alors qu'ils restent bas dans le commerce de détail, la restauration/hôtellerie et les services personnels.

L'inégalité salariale entre femmes et hommes se réduit, selon les chiffres de l'OFS. Elle s'élève à 8,4% en 2024 contre 9,5% en 2022. Des grandes différences persistent toutefois dans l'octroi des bonus. En moyenne par année, les hommes ont reçu 15'000 francs annuels de bonus contre moins de 7500 francs pour les femmes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nouvelle journée d'action de la fonction publique vaudoise

Nouvelle journée d'action de la fonction publique vaudoise

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 10:11

Pertes de 350 millions de francs pour les hôpitaux suisses en 2024

Pertes de 350 millions de francs pour les hôpitaux suisses en 2024

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 09:41

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 08:43

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 21:33

Articles les plus lus

Les deux « Frères de Genève » écopent de peines fermes

Les deux « Frères de Genève » écopent de peines fermes

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 14:55

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 21:33

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 08:43

Pertes de 350 millions de francs pour les hôpitaux suisses en 2024

Pertes de 350 millions de francs pour les hôpitaux suisses en 2024

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 09:41

St-Maurice: une bagarre dégénère en coups de couteau

St-Maurice: une bagarre dégénère en coups de couteau

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 14:53

Les deux « Frères de Genève » écopent de peines fermes

Les deux « Frères de Genève » écopent de peines fermes

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 14:55

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 21:33

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 08:43

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme

Une nouvelle coalition romande pour dire non au racisme

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 13:07

« Pas de Suisse à 10 millions! »: le monde patronal contre le texte

« Pas de Suisse à 10 millions! »: le monde patronal contre le texte

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 13:41

St-Maurice: une bagarre dégénère en coups de couteau

St-Maurice: une bagarre dégénère en coups de couteau

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 14:53

Les deux « Frères de Genève » écopent de peines fermes

Les deux « Frères de Genève » écopent de peines fermes

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 14:55