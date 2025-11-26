Le secteur de la construction non résidentielle peine à redémarrer

La Société suisse des entrepreneurs (SSE) tire un bilan mitigé du secteur de la construction: tandis que la construction de logements poursuit sa croissance sous l'impulsion de taux d'intérêt baissiers, la construction non résidentielle peine à redémarrer.

Pour 2026, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) anticipe une augmentation de l'activité de construction de 1,9% en dépit des incertitudes conjoncturelles, selon l'enquête trimestrielle de la SSE publiée mercredi. Pour 2025, la hausse devrait se situer à 0,6%.

Stimulé par une demande élevée et les récentes baisses des taux d'intérêt, le secteur de la construction de logements continue de progresser avec un chiffre d'affaires de 6 milliards de francs (+7%) depuis janvier 2025. La reprise devrait se poursuivre jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2026.

En raison des coûts de construction toujours élevés, de la récente diminution des demandes de permis de construire et de la probable baisse des loyers des logements existants, l'embellie ne devrait pas se poursuivre au-delà de cette période. La SSE prévoit 44'000 nouveaux logements pour l'année en cours, ce qui ne suffit pas pour remédier à la pénurie de logements, selon le communiqué.

En difficulté depuis deux ans, le secteur de la construction non résidentielle stagne en revanche à un niveau bas. Le chiffre d'affaires a baissé de 800 millions à 700 millions de francs par trimestre. Selon l'indice de la construction, cette phase de fragilité conjoncturelle devrait se poursuivre en 2026.

/ATS